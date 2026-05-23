İYİ Parti İçin Güçlü Temas

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, sosyal medya hesabından "İYİ Partili milletvekillerinin MHP'ye geçeceği" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Dün Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, İYİ Parti'nin mücadele tarihine, siyasi duruşuna ve camiamızın beklentilerine uygun demokrat tavrını kabullenmekte zorlanan bizce malum çevreler harekete geçti. Partimizden hayali istifalara yahut adı geçen aktörlerin asla bilgisi olmayan hayali 'kongre' kulislerine kadar faydasız çırpınışlarda bulunanları tebessümle ama dikkatle takip ediyoruz."

İYİ Parti'nin kurumsal kimliği ve parti içi bütünlüğü her zamankinden çok daha güçlüdür. Parti içi huzurumuzun huzursuz ettiği bu çevreleri tebessüm ile takip etmeye devam edeceğiz."