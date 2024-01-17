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İYİ Parti İlçe Başkanına Saldırı Davası Başladı - Son Dakika
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İYİ Parti İlçe Başkanına Saldırı Davası Başladı

Kağıthane'de İYİ Parti'nin seçim çalışmaları sırasında bayrak asma işlemi esnasında ilçe başkanına saldırdığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı ve diğer mağdurların ifadeleriyle birlikte iddianameye göre sanığın eylemleri ve suçlamaları yer alıyor.

İYİ Parti İlçe Başkanına Saldırı Davası Başladı
17.01.2024 - 11:52,  Güncelleme: 11:54
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KAĞITHANE'DE İYİ Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında bayrak asma işlemi sırasında bayraklara ve ilçe başkanına saldırdığı iddia edilen sanık Mahmut Yüksel'in yargılanmasına başlandı.

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müştekiler Aycan Güleçlier ve Aykut Yalçınöz ile avukatları katıldı.

"EĞER KAÇAMASAM MUTLAKA BENİ AĞIR ŞEKİLDE YARALAYACAKTI"

Duruşmada şikayetçi İYİ Parti Kağıthane İlçe Başkanı Aycan Güleçlier, olay tarihinde seçim çalışması kapsamında bayrak asma işi yaptıklarını, gece saat 03.00'te olay yerine teftiş amacıyla gittiğini anlattı. Güleçlier sanığın burada kendisine önce cam sonra da bıçakla saldırdığını söyleyerek "Eğer kaçamasam mutlaka beni ağır şekilde yaralayacaktı. Sanık bayrakları da kesip tamamen yere atmıştı sonrasında da bu şahıs beni takip etmeye devam etti. Şikayetçiyim, davaya katılım talebinde bulunmak istiyorum" dedi. Şikayetçilerden Aykut Yalçınöz ise, olay sırasında kendisinin de orada olduğunu, sanığın Aycan Güleçlier'e saldırınca kendisinin sanığın elindeki bıçağı yere düşürdüğünü, olayın devamında sanığın başka bir cisimle yine saldırmaya devam ettiğini anlatarak, şikayetçi olduğunu söyledi.

ADLİ KONTROL DEVAM KARARI

Sanığın henüz savunmasının alınamaması sebebiyle hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Mahmut Yüksel'in 3 Mayıs 2023'te Kağıthane Kemerburgaz caddesi üzerindeki bayrak direklerine saldırarak İYİ Parti'nin seçim bayraklarını kopardığı anlatıldı. Müşteki Aykut Yalçınöz'ün sanığı uyarmak istediği, bunun üzerine sanık Yüksel'in elindeki bıçağı müştekiler Aycan Güleçlier ile Aykut Yalçınöz'e doğru salladığı ve müşteki Güleçlier'i kovaladığı anlatılan iddianamede, kamera görüntülerine göre de sanığın parti bayraklarını aydınlatma direğinden kopardığı ve daha sonra elindeki bir cismi orada bulunanlara doğru salladığı ve kovalamaca sonunda tarafların ayrıldıklarının görüldüğü vurgulanıyor. Sanık Mahmut Yüksel'in ifadesine yer verilen iddianamede, bıçağı kendisini korumak için eline aldığını, bıçağı gören çevredeki vatandaşların kaçtıklarını, kimseye tehditte bulunmadığını ifade ederek suçlamayı kabul etmediği anlatılıyor. İddianamede, olay sonrası sanığın kullandığı tornavida ve bıçağı teslim ettiği, alınan uzmanlık raporunda olayda kullanılan bıçağın yasak niteliğini haiz bıçaklardan olmadığının belirlendiği anlatılarak sanık Mahmut Yüksel'in eylemlerinin "silahla tehdit" ve seçim bayraklarının koparılması nedeniyle "kamu malına zarar verme" niteliğinde olduğu değerlendiriliyor. Sanık Mahmut Yüksel'in iddianamede, "silahla tehdit" ve "yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçlarından 3 yıl 9 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: DHA
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