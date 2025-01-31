İYİ Parti, İmamoğlu'na Destek İçin Adliyeye Gitti - Son Dakika
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İYİ Parti, İmamoğlu'na Destek İçin Adliyeye Gitti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve diğer partililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek amacıyla Çağlayan Adliyesi'nde buluştu. İmamoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye gitti.

31.01.2025 12:05  Güncelleme: 14:22
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(İSTANBUL) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile İstanbul İl Başkanlığı, hakkında yürütülen iki soruşturma kapsamında ifade vermeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti.

TBB Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi' ve 'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile İstanbul İl Başkanlığı de ifadesi devam eden İmamoğlu'na destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

İYİ Parti İstanbul Başkanlığı resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanında olduğumuzu ve hukuksuzluklara karşı dimdik durduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Adalet, kişilere göre şekillenemez! Hukukun üstünlüğü ve demokrasi için mücadelemiz sürecek" denildi.

Kaynak: ANKA

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