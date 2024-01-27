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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla ve esnafla sorunları dinledi. Kavuncu, düzensiz göç, kentsel dönüşüm, ulaşım ve trafik gibi İstanbul'un kronikleşmiş problemleriyle ilgili çalışmalarının olduğunu belirtti.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sarıyer\'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu
27.01.2024 - 18:20,
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Buğra Kavuncu seçim çalışmaları kapsamında Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu Sarıyer'de esnaf ziyaretinde bulundu. Kavuncu vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, sorunlarını dinledi. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Kavuncu, "Tespit ettiğimiz ana problemler var bunlar hiç değişmiyor. İstanbul'un üç ana problemleminden biri düzensiz göç. Bir diğeri kentsel dönüşüm, beraberinde deprem riski. Bir diğer problem de ulaşım, trafik ve beraberinde otopark. Şu sokağa bakın, bir şerit var. Allah esirgesin burada çıkacak bir yangın ya da olası bir depremde buraya ne itfaiye aracı ne de ambulans girebilir. Bunlar kronikleşmiş problemler, belki son otuz yılın getirdiği birikimler. Çabalar gösterilse de bunlar çözülememiş. Bunlarla ilgili bizim çalışmalarımız var, biz hep sahadaydık. Yani bu gördüğünüz ekip, teşkilat tek odaklandığımız nokta vardı, İstanbullunun derdi, İstanbullunun ihtiyacı ve İstanbul'un meselesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sarıyer'de Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
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