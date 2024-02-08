İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Sultanbeyli\'de ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Sultanbeyli'de ziyaretlerde bulundu.
Sabah partisinin 6 ilçedeki belediye başkan adaylarının tanıtıldığı programa katılan Kavuncu, daha sonra TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilciliğini ziyaret etti.
Ardından Sultanbeyli Girişimci İş Adamları Derneği üyeleriyle bir araya gelen Kavuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş adamlarıyla özellikle girişimci yaklaşımlardan belediyecilikte nasıl faydalanabileceklerini konuştuklarını aktardı.
Aday ilan edildiği günden beri sahada olduklarını ve binlerce insanla doğrudan temas kurduklarını anlatan Kavuncu, şöyle devam etti:
"Sabah 9, gece 12 demeden milletimize kendimizi anlatıyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken birileri, hiçbir taraf beyan etmeden söyleyeceğim, bu iki kutuplu yapıda her iki taraf da anlaşılmaz biçimde bizi linç ediyor. Sadece kullandığımız dilden dolayı çünkü biz kendimizi anlatırken kimseyi kötülemiyoruz. Proje ve iş anlamında milletimizi rahatlatacak çözümlerimizi anlatıyoruz."
Kavuncu, üçüncü bir yola izin verilmek istenmediğini savunarak, "Hiçbir aday için kötü bir söz söylemeden, milleti önceleyerek bu ülkede siyasi rekabet nasıl yapılır, bunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Kimseye seçim kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir gündemimiz yok. Bunu kim söylüyorsa bu ülkeyi çok büyük bir aldatmacaya sevk ediyor. Biz bıkmadan, usanmadan kendimizi anlatacağız ve inşallah bu seçimden en güzel sonucu alacağız." şeklinde konuştu.
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