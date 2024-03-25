İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Gençlere Yönelik Vaatlerini Açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ataşehir'de iftar programına katıldı.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Emin Yetim tarafından düzenlenen programda gençlere yönelik vaatlerinden söz eden Kavuncu, toplu ulaşım aylık abonman ücretlerinde indirim yapacaklarını söyledi.
Kavuncu, "Şu anda aylık abonman ücretleri 250 lira. Belediye başkanı olduğumuz gün bunu 180 liraya düşürüyoruz. Bir asgari ücretlinin maaşını baz aldık. Toplu taşımaya asgari ücretin yüzde 1'i kadar para ayıracak. Yarın asgari ücret zamlanırsa biz de belediye olarak ancak o kadar toplu taşımaya zam yapacağız ki toplu taşımaya verdiğiniz para hiçbir zaman asgari ücretin üstüne çıkmasın.18 yaş altı gençlerin tamamına toplu taşıma ücretsiz." diye konuştu.
İstanbul'u festival kenti haline getireceklerini ifade eden Kavuncu, her ay bir festival düzenleneceğini kaydetti.
Kavuncu, 4,5 yıllık il başkanlığı döneminde bir çalışma yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"İstanbul'un 920 mahallesine girmeyi hedefledik ve 7 ayda girdik. İstanbul'un tüm mahallelerini, sokaklarını arşınladık. Uzun ve detaylı bir envanter çıkarttık. Bu envanterde İstanbul'un problemlerini tespit ettik. İstanbul'un kronikleşmiş sorunları var. Bunların büyük kısmı özellikle siz gençleri ilgilendiriyor. Biri barınma. Barınma başlığı altında kentsel dönüşüm ve deprem problemi var. İstanbul, deprem riski taşıyan bir kent. Sizi tatmin etmeyen, güven vermeyen hiçbir belediye başkan adayına oy atmayın."
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için düzenlediği iftar programında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla yetimlerle aynı sofrayı paylaştı. Türk Kızılay'ın dünyada örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Su, Kızılay'ın mağduriyet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise ramazan ayında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını ifade etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapıldı ve etkinlikler devam etti.
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Mersin'in Silifke ilçesinde, Ü.G. tarafından kullanılan ve 35 işçiyi taşıyan otobüs, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 22 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları belirtildi.
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