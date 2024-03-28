İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu: \'Yaptığımız ittifakı olanca açıklığıyla, dürüstçe yaşadık\'

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İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Yaptığımız ittifakı olanca açıklığıyla, dürüstçe yaşadık. 'İttifak yapmıyoruz.' dediğimiz gün de ittifakı bitirdik ve tek başımıza gittik. Hiçbir partinin listesine ya da bir başka partinin bizim içimize girmesine müsaade etmedik. Neysek o olduk." dedi.

Partisinin Sancaktepe'de düzenlediği sokak iftarına katılan Kavuncu, babasının da siyasetçi olduğunu, onun döneminde konuşulan problemlerle bugünkü meseleler arasında hiçbir fark olmadığını söyledi.

Kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunları ile düzensiz göçe dikkati çeken Kavuncu, "Allah'ıma binlerce şükür Türkçe konuşurum, Türkçe yazarım, Türkçe okurum. El broşürlerimin tamamı da Türkçe ama CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Arapça broşür yaptırmış. Ne AK Parti'nin ne CHP'nin düzensiz göçle mücadele etmek gibi bir gündemleri yok." dedi.

Seçimlerdeki ittifak iddialarını değerlendiren Kavuncu, şöyle devam etti:

"Bir kent uzlaşısı yaptılar biliyorsunuz. Belediye meclisinde istedikleri şekilde işbirliği yapabilirler ama mert olun mert. Biz yaptığımız ittifakı olanca açıklığıyla, dürüstçe yaşadık. 'İttifak yapmıyoruz.' dediğimiz gün de ittifakı bitirdik ve tek başımıza gittik. Hiçbir partinin listesine ya da bir başka partinin bizim içimize girmesine müsaade etmedik. Neysek o olduk. Çıkın mertçe şunu söyleyin; 'Biz kendi listelerimizden, eski adıyla HDP, bugünkü adıyla DEM'li partilileri koyduk ve Büyükşehir Belediyesinde bunlara grup kurduracağız.' Çıkın söyleyin, bunu da söylemiyorlar."

Programa, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, Sancaktepe Belediye Başkan adayı Cemal Doğan ve vatandaşlar katıldı.