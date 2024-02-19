İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkanvekili Suat Sarı Görevinden İstifa Etti

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Grup Başkanvekili Suat Sarı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sarı, "Gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramların partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de istifalar sürüyor. Partinin İBB Grup Başkanvekili Suat Sarı da sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sarı, açıklamasında şunları kaydetti:

"2017 yılında Genel Başkan Sn. Meral Akşener'in önderliğinde 'cesur yürekli' arkadaşlarımla büyük hedeflerle yola çıktık. Kurucu İstanbul İl Bşk. Yrd. olarak çıktığım bu yolda amacımız; Türk yurdunu, Türk milliyetçilerinin yönetim kabiliyeti üreten, adaletli, özgür, bağımsız bir kurumsal sisteme dönüştürmekti... Bu hedefimize ulaşmak için bugüne kadar gerek parti yönetiminde bulunan, gerekse Kağıthane Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olan yol arkadaşlarım ile çok çalıştık. Parti disiplinine bağlı kalarak ülkemize ve milletimize katkı sağlayan büyük başarılara imza attık. 10 yıl İBB'de yönetici bürokrat, 25 yıl özel sektör üst düzey yöneticilik tecrübelerimin yanı sıra, İBB'e Meclis üyesi olarak partimin grup sözcülüğü ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulundum. Meclis üyeliğim sürecinde sürekli üreterek, onlarca kez önergeler vererek, komisyonlarda oluşturduğum raporları İBB kürsülerinden ve yazılı, görsel medyada partim adına paylaşmaya çalıştım.

YEREL SEÇİMLERDE ADAY BELİRLEME YÖNTEMİNİN YANLIŞ OLDUĞUNA TANIK OLDUM"

Çalışmalarımda en büyük desteğim, kamu ve özel sektördeki tecrübelerim ile liyakatım olmuştur. Bundan, bir Türk milliyetçisi, Türk vatandaşı ve her şeyden önce büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir evladı olarak son derece mutlu ve gururluyum... Ancak gelinen noktada eğitim, liyakat gibi kamuoyunda sürekli dile getirilen çok değerli kavramın partimizde pek de geçerli olmadığını gördüm. Gerek milletvekilliği temayül yoklamalarında ve gerekse 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde gösterilecek adayların belirleme yönteminin, İYİ Parti değerleri, ilkeleri ve politikalarına aykırı olduğuna tanık oldum. Sonuçta, dar bir çevrenin uyguladığı bu yanlış politikalar ve sonrasında alınan kararlar binlerce 'cesur yüreğin' istifası ile karşı karşıya kaldık. İşte tam da burada, 'cesurlar hareketi' sekteye uğramıştır. Bu nedenle bu çatı altında ülkeme ve milletime faydalı olamayacağımı anladığım için İYİ Parti üyeliği ve İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliği'nden istifa ediyorum... Büyük Türk milletine her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. İYİ Parti'nin iyi insanlarına çok teşekkür ederim... Ne mutlu Türküm diyene... Saygılarımla..."

Böylelikle İBB Meclis üyesi olarak İYİ Partili yalnızca Tuğrul Arık kaldı.