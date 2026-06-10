İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Ankara'nın siyasi gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel'in edindiği bilgiye göre; İYİ Parti’nin kurucu il başkanları arasında yer alan ve mayıs ayında partisinden istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katılıyor.

ROZETİ BUGÜN TAKACAK

Beyaz'ın bugün düzenlenecek AK Parti Grup Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti rozeti takılarak partiye katılması bekleniyor.

ERSİN BEYAZ KİMDİR?

Ersin Beyaz, 1977 Gümüşhane Şiran Günyüzü doğumludur. Ersin Beyaz, evli ve 3 çocuk babasıdır. Haliç üniversitesi Mühendislik Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunu. Beyazlar Grup yönetim kurulu üyesi ve aktif olarak yönetiminde yer alıyor. Bununla birlikte, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu yönetim kurulu üyesidir.

İnşaat alanında faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. TMMOB İç Mimarlar Odası, Gümüşhane Mühendis ve Mimarlar Platformu Yönetim Kurulu, Gümüşhane Sanayici ve İş Adamları Derneği, Beyazlar Eğitim Yardımlaşma ve Kalkındırma Vakfı Yönetim Kurulu ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

2017 yılında İYİ Parti İstanbul İl Kurucu Başkanı olarak görev aldı.

2018 yılında İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı, 2019-2020 yılları arasında Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde İYİ Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen Ersin Beyaz, geçtiğimiz mayıs ayında İYİ Parti'den istifa etti.