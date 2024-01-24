İYİ Parti, İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğu açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partinin grup toplantısında; bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.
Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu duyurdu.
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