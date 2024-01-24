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İYİ Parti, İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti, İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğunu duyurdu.

İYİ Parti, İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıkladı
24.01.2024 - 11:21,  Güncelleme: 11:24
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Turhan Çömez olduğu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partinin grup toplantısında; bazı belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez olduğunu duyurdu.

Kaynak: ANKA
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