İyi Parti Kurultayında Günay Kodaz Aday Oldu

Güncel

(ANKARA) - İyi Parti'nin 5. olağanüstü kurultayında, kurucular kurulu üyesi Günay Kodaz, son anda imzaları yetiştirerek aday olabildi. Kadın bir genel başkanın ardından 80 imzayı toplayarak aday olan Kodaz, Meral Akşener'e bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından genel başkanlığı bıraktığını açıklamıştı. Bugün de yeni genel başkanı seçmek üzere 5. olağanüstü kurultay toplandı. Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Koray Aydın gibi ağır topların adaylıklarını açıklamalarının ardından, partinin kurucular kurulu üyesi bir kadın da kurultay salonunda zor da olsa adaylığını açıklayabildi. Kuruluşundan bu yana partide görev yapan Günay Kodaz, kurultay salonunda büyük çaba göstererek gerekli 80 imzayı topladı ve genel başkanlığa aday oldu.

Delegelerle tek tek konuşarak ikna etmeye çalışan Kodaz, rakipleri olan Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın'dan da imza istedi. Gerekli 80 imzayı bulan Kodaz, evrakları divana kendisi teslim etti.

"İyi Parti'nin yaşaması gerektiğini ve bugüne kadarki emeklerinin çöp olmaması gerektiğini" söyleyen Kodaz, şöyle konuştu:

"İyi Parti yaşasın, İyi Parti'deki emeklerimiz çöp olmasın, iktidar olsun, hukukun üstün olduğu bir parti olsun, adaletin olduğu bir parti olsun, ülkeye adaleti hukukun üstünlüğünü getirsin. Dolayısıyla delegelere hitap ettiğimde ciddi bir kabul göreceğimden eminim çünkü birçok delege beni sahnede dinlemeyi çok arzu ettiğini bildirdi. Ama bir kadının da İyi Parti'nin demokratik yüzünü, naif yüzünü, genç yüzünü aynı zamanda da müreffeh Türkiye'yi yaratabilecek kalitedeki insanların bilgili yüzünü de bir kadının temsil etmesi gerektiğine inandım. Bu nedenle bütün koşulları zorladım. ve o koşulları zorlayarak bugün kürsüde olma imkanını elde ettim. Bu nedenle İYİ Parti'nin yaşaması ve iktidar olması zarurettir. Ben onun yanında 8 yıl gibi uzun bir süre siyaset yapmış bir kadın olarak onun yerini dolduramayabilirim. Onun yerine bir kadın lider olarak yer alabilirim. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum."