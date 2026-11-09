İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Aliağa\'daki patlamada ölen işçilere başsağlığı diledi

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulunarak enkaz altında kalan işçilere sağ salim ulaşılması temennisini paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralanan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kalan her bir işçimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimizdir. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.