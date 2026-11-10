İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Atatürk\'ün 88. yıl dönümünde sadakat mesajı yayımladı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Atatürk'ün 88. yıl dönümünde sadakat mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü için sosyal medya hesabından anma mesajı yayımladı. Dervişoğlu paylaşımında, Cumhuriyet'e sadakatle ve Atatürk'ün gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade etti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Emaneti olan Cumhuriyet'e sadakatle, açtığı yolda minnetle, gösterdiği hedefe kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Daima bizimle.." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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