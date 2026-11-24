(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Türk siyasetinde ve devlet hayatında önemli görevler üstlenmiş Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk siyasetinde ve devlet hayatında önemli görevler üstlenmiş Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."