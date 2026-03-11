Dervişoğlu'ndan 'İbb Davası' Değerlendirmesi: "Kimileri Açısından Bu Mücadele Bir Şahsiyet, Haysiyet ve Fazilet Mücadelesi Olarak Değerlendirilmeli"

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İBB Davası'na ilişkin "Orada verilen mücadeleyi bir hukuk mücadelesi olarak görmeyin. Kimileri açısından bu mücadele bir şahsiyet, haysiyet ve fazilet mücadelesi olarak değerlendirilmeli. Biz de o yönden bakıyoruz. Suç varsa elbette suçlular cezalandırılmalı ama Türkiye'nin hukuk sistemi itibarsızlaştırmaya izin vermemeli" dedi. Dervişoğlu, davanın canlı yayınlanmasına karşı olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davasına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Bunların mutlak surette siyasi boyutları da var. Bir taraftan baktığımızda da orada verilen mücadeleyi bir hukuk mücadelesi olarak görmeyin. Kimileri açısından bu mücadele bir şahsiyet, haysiyet ve fazilet mücadelesi olarak değerlendirilmeli. Biz de o yönden bakıyoruz. Suç varsa elbette suçlular cezalandırılmalı ama Türkiye'nin hukuk sistemi itibarsızlaştırmaya izin vermemeli. Yargılamanın canlı yayınlanması hususundaki görüşlerimi ifade ettim ben onu yerinde bulmuyorum. Bu alanda alınmış tedbirlerin sanıkların lehine tedbirler olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca 1960 darbesinden sonra yapılan yargılamalarda canlı yayınlamaların nelere vesile olduğunu da kimse unutmamalı."

Dolayısıyla siz bir taraftan itirafçılar ve iftiracıların beyanlarına göre tanzim edilmiş bir iddianameden bahsediyorsanız öbür taraftan da bu canlı yayınlar esnasında bunları teyit edebilecek enstantenelerin planlanarak millete dayatılabileceği gerçeğini de gözardı etmemelisiniz. O sebeple Ceza Muhakemesi Kanunu'na sanık lehine konulmuş maddelerin doğru bir biçimde ele alınması ve taleplerin de bu yönde yapılması gerekmektedir. Elbette ki önemli bir dava. O Silivri kampüsünün içinde adaletsizliği ile tarihe kazınmış birçok yargılama yapılmıştır. Bu yargılamanın o yargılamalara benzememesi temennisini de ifade etmiş olayım."