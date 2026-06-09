Dervişoğlu'ndan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma

09.06.2026 17:38
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2017 yılında Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bir saldırıda şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2017 yılında Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen bir saldırıda şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 9'uncu yılında andı.

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, 2017 yılında Batman'da PKK'lı teröristler tarafından düzenen bir saldırıda şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla andı.

Şehit öğretmen Yalçın ve öğrencilerinin yer aldığı, "Magusa Limanı" türküsü ezgileriyle hazırlanan videoyu paylaşan Dervişoğlu, "Seni öldürende yoktur din, iman… Bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizi şehadetinin 9. yılında rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'a Anma - Son Dakika

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