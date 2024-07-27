İYİ Parti Milletvekili Kavuncu, sokak hayvanları kanun teklifi hakkında konuştu - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Kavuncu, sokak hayvanları kanun teklifi hakkında konuştu

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Kavuncu, kanunun 20 yıldır uygulanmamasının ülkeye bir şey kaybettirmeyeceğini belirtti.

27.07.2024 17:09  Güncelleme: 18:07
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(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi konusunda "20 yıl uygulanmamış bir kanun için 2-3 ay ülkeye hiçbir şey kaybettirmez. Bu kanun çıktıktan sonra bile insanların anlamadığı, içine sinmediği, iktidar partisinin belediye başkanlarının bile 'Bu haliyle biz bunu uygulayamayız' dediği bir ortamda bunda inat etmek, ısrar etmek niyedir anlamış değilim" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nda, yarın Genel Kurul'a gelmesi beklenen sokak hayvanları ile ilgili kanun teklifine değindi. Kavuncu şunları kaydetti:

"2 gün uzun uzun sokak hayvanlarını konuşacağız. Çok önemli bir kanun teklifi, bütün kamuoyu merakla bekliyor çıkacak neticeyi. Şunu baştan söyleyelim, İYİ Parti Grubu olarak yarın net tavrımızı ortaya koyacağız. Ortada net bir sıkıntı var. Hem insanımız açısından hem hayvanlar açısından şu andaki mevcut durumun kabul edilemez olduğu ilgili bütün tarafların üzerinde mutabık kaldığı bir konu. Sıkıntı çözüm noktasında.

Öyle görünüyor ki, kamuoyu ikiye bölünmüş durumda ve ciddi bir kafa karışıklığı var. Israrla dedik ki acele etmeyelim, bunu Ekim ayına alalım. Fakat geçen hafta grup konuşmasında Cumhurbaşkanı'nın 'Bu kanun tatilden önce çıkacak' demesiyle beraber bu hadise neticelendi. Orada bir inadı gördük, bir ısrarı gördük. Halbuki hiçbir parti bir şey çıkmasın demiyor. Nasıl çözüleceğine dair ciddi soru işaretleri var. Önümüzdeki döneme sarkıtılsaydı. 20 yıl uygulanmamış bir kanun için 2-3 ay ülkeye hiçbir şey kaybettirmez. Bu kanun çıktıktan sonra bile insanların anlamadığı, içine sinmediği, iktidar partisinin belediye başkanlarının bile 'Bu haliyle biz bunu uygulayamayız' dediği bir ortamda bunda inat etmek, ısrar etmek niyedir anlamış değilim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Kavuncu, sokak hayvanları kanun teklifi hakkında konuştu - Son Dakika

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