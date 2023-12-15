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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası için cenaze töreni düzenlendi

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası Makbule Türkkan için İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Cenaze namazının ardından Makbule Türkkan, Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı'nda defnedildi.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan\'ın halası için cenaze töreni düzenlendi
15.12.2023 - 17:24,  Güncelleme: 17:29
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın halası Makbule Türkkan için İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaşamını yitiren halası Makbule Türkkan için bugün İstanbul Aksaray'daki Murat Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Lütfü Türkkan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Makbule Türkkan, Sultangazi'deki Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: ANKA
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