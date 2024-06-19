İYİ Parti Milletvekili Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasını eleştirdi - Son Dakika
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İYİ Parti Milletvekili Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasını eleştirdi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Konferansı'na 'Ekümenik' unvanı ile katılmasını eleştirerek, bu durumun Türkiye'nin tarihsel kazanımlarına ve egemenlik haklarına zarar vereceğini belirtti.

19.06.2024 18:24
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(ANKARA) - İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un tek dini lider olarak ve 'Ekümenik' unvanı ile İsviçre'deki Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasına ilişkin "Patrik, mevcut kanunların kendisine tanımadığı bir unvanı kullanamaz. Ekümeniklik, sadece Ortodoks dünyayı ilgilendiren bir mesele de değildir; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlamaktadır. Burada atılacak yanlış adımlar ya da diplomatik kabullenişler Türkiye'nin tarihsel kazanımlarına ve egemenlik haklarına da telafisi güç zararlar verecektir" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Zorlu, 15-16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Konferansı'na ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde suni gündemlerle vatandaşlar ayrıştırılırken İsviçre'de gerçekleştirilen Ukrayna Konferansında vahim bir hataya imza atılmıştır.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un toplantıya katılan tek 'dini lider' olarak 'Ekümenik' ünvanı ile davet edildiği ve konuşma yaptığı görülmektedir. Oysa Ekümeniklik, ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ile ne de Lozan Antlaşması ile bağdaşmaktadır. Daha önce de benzer bir tartışmada Patrikhane'nin bağlı olduğu Fatih Kaymakamlığı 'Fener Rum Patrikhanesinin 'ekümeniklik' iddiası hukuki gerçeklerle bağdaşmamaktadır' açıklaması yapılmıştı.

Buna göre Patrik, mevcut kanunların kendisine tanımadığı bir unvanı kullanamaz. Ekümeniklik, sadece Ortodoks dünyayı ilgilendiren bir mesele de değildir; aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bağlamaktadır. Burada atılacak yanlış adımlar ya da diplomatik kabullenişler Türkiye'nin tarihsel kazanımlarına ve egemenlik haklarına da telafisi güç zararlar verecektir. Bu çerçevede söz konusu Konferans ve eğer gösterilmişse orada ortaya konulan tavır/duruş hakkında Bakanlığın ivedilikle bir açıklama yapması doğru olacaktır.

Konuyu TBMM Dışişleri Komisyonu'nda da gündeme getireceğimi belirtir, saygılar sunarım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Parti Milletvekili Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Parti Milletvekili Zorlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Konferansı'na katılmasını eleştirdi - Son Dakika
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