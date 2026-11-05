İYİ Parti, Öcalan'ın yeni alana geçtiği iddiasıyla Ankara ve Trabzon'da şikayet etti - Son Dakika
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İYİ Parti, Öcalan'ın yeni alana geçtiği iddiasıyla Ankara ve Trabzon'da şikayet etti

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İYİ Parti, Öcalan\'ın yeni alana geçtiği iddiasıyla Ankara ve Trabzon\'da şikayet etti
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İYİ Parti, Öcalan\'ın yeni alana geçtiği iddiasıyla Ankara ve Trabzon\'da şikayet etti
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İYİ Parti, Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde yeni alana geçtiği iddialarını yargıya taşıdı. Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Ankara ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılıklarına kamu görevlileri hakkında şikayette bulunduklarını açıkladı.

(TRABZON) - İYİ Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı Cezaevi'nde kendisi için hazırlanan yeni alana geçtiği iddialarını yargıya taşıdı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Mahkumun cezasının nasıl infaz edileceği kanunda belirtilmiştir. Bunun dışındaki herhangi bir kişi, makam veya mevki, bunun şartlarını değiştirme şansına sahip değildir. Buna izin veren, bu binayı yapan, bu mahkumun oraya nakline izin veren, emir veren, uygulayan artı bu memurları denetlemekle görevli olup da bunları denetlemeyen tüm kamu görevlilerinin hakkında şikayette bulunduk" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Trabzon Adliyesi önünde açıklama yaptı. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın, İmralı Cezaevi'nde kendisi için hazırlanan yeni alana geçtiği iddalarının son günlerde medyada sıkça duyulduğunu belirten Olgun, "Gerek DEM Parti eşbaşkanları gerek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı gerekse DEM'li Meclis Başkanvekili ve bizzat da bu İmralı'daki açıklamalardan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ömür boyu hücre hapsine mahkum olmasına rağmen kendisinin bir villaya taşındığına ilişkin beyanlar tüm kamuoyunu rahatsız etmektedir. En son Adalet Bakanı da bunu kabul ettiğine göre, burada Anayasamıza ve kanunlarımıza göre resmen suç işlenmektedir" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU'NUN TALİMATIYLA HEM ANKARA HEM TRABZON'DA DİLEKÇE VERİLDİ

Türk hukukunda, idarenin, "mahkumun yerini tayin ve tespit hakkı" bulunmadığını vurgulayan Olgun, şunları kaydetti:

"Gerek Anayasamız gerek ceza ve infaz kanunumuz gerekse bu kanuna uygun olarak çıkarılan yönetmelikler ortadadır. Yani, mahkumun cezasının nasıl infaz edileceği kanunda belirtilmiştir. Bunun dışındaki herhangi bir kişi, makam veya mevki, bunun şartlarını değiştirme şansına sahip değildir. Biz bu sebeple, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na talimatlarıyla, bugün an itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayette bulunduk.

Buna izin veren, bu binayı yapan, bu mahkumun oraya nakline izin veren, emir veren, uygulayan, bu memurları denetlemekle görevli olup da bunları denetlemeyen tüm kamu görevlilerinin hakkında şikayette bulunduk. ve bunu Ankara'da yaptığımız gibi, işimizi sağlama almak için, kayıtlara geçmesi bakımından Trabzon Adliyesi'nde de şu anda Bursa Milletvekilimiz Sayın Hasan Toktaş ve Trabzon Milletvekilimiz Yavuz Aydın İl Başkanımız olmak üzere tekrar kayıtlara geçirdik. Bu yapılan resmen suçtur. Dünkü kanun neyse bugüne kadar bir kanun değişikliği de olmamıştır. Bunu kimse uygulayamaz ve bu cezadan da kaçamaz. Ben buradan da Adalet Bakanı'na da sesleniyorum, derhal bu durumu düzelsin ve düzeltildiğine dair açıklama yapsın diyorum."

Kaynak: ANKA
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