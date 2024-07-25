İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Silahlı Saldırıya Uğradı

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Bursa'da, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray A'yı silahla yaralayan şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İddiaya göre, İYİ Parti Yenişehir Belediye Meclis Üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray A, sabah saatlerinde İ.A. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.A, silahla Koray A'yı bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Koray A, Yenişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koray A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İ.A, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.