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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun Partiden Stifa Etti - Son Dakika
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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun Partiden Stifa Etti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Tosun, partinin yükselmesi ve gelişmesi için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, İYİ Parti'ye destek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun Partiden Stifa Etti
15.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:56
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İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partiden stifa etti. Tosun, "Gördüğüm lüzum üzerine, İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğini" açıkladı.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partiden istifa ettiğini açıkladı. Tosun, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun Partiden Stifa Etti - Son Dakika
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