İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak İstifa Etti

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak, bu akşam X hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Akburak'ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj şöyle:
"Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye'nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim Liderimizin yanındayım"
KAVUNCU DA İSTİFASINI DUYURMUŞTU
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu da İstanbul seçimlerinde partisinin aldığı sonucu gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kavuncu, "Üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
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