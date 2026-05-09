İYİ Parti Zonguldak\'ta Sorunları Dinledi

İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Zonguldak'ta partililerle bir araya geldi.

Partisinin İl Başkanlığını ziyaretinde konuşan Sayan, İYİ Parti olarak uzun süredir sahada olduklarını, genel başkan yardımcılarının illeri gezerek vatandaşları dinlediğini söyledi.

İYİ Parti'nin sokaklarda olmasının değerli olduğunu belirten Sayan, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Sayan, Zonguldak'ın sorunlarını yerinde dinlediklerini ifade ederek, "Zonguldak maden şehri. Hem insanların yüreği sıcak hem de kömür sıcak ama ne yazık ki bugün baktığımız zaman bu alanda yaşanan çok büyük sorunlar var." dedi.

Zonguldak'ın enerjisiyle, madeniyle, iş gücüyle, emek potansiyeliyle Türkiye'nin, Karadeniz'in bir numaralı şehri haline gelebilecekken potansiyeline ulaşamadığını öne süren Sayan, "Zonguldak'ın problemleri, Türkiye'nin de problemleri." ifadesini kullandı.

Sayan, İYİ Parti teşkilatı olarak ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getirerek, "İl teşkilatlarımızla, teşkilatlarımızın başındaki başkanlarımızla, yardımcılarıyla, üyelerimizle, genel merkezimizle, divanımızla, genel idare kurulu üyelerimizle çok donanımlı, liyakatli insanlarımızla bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz ana muhalefet, muhalefet olmaya değil, biz iktidar olmaya talibiz." diye konuştu.

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen ve partililerin yer aldığı toplantıda Sayan, partiye katılan üyelere rozet taktı.