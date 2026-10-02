İYİ Partili Usta, Soma'daki göçükte ölen 5 madenci için hesap sorulmasını istedi - Son Dakika
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İYİ Partili Usta, Soma'daki göçükte ölen 5 madenci için hesap sorulmasını istedi

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İYİ Partili Usta, Soma\'daki göçükte ölen 5 madenci için hesap sorulmasını istedi
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İYİ Partili Erhan Usta, Soma'daki maden göçüğünde 5 madencinin hayatını kaybetmesine tepki gösterdi. Usta, 'Madencinin ölümü kader değildir' diyerek denetimsizliğin ve ihmalin bedelini işçilerin canının ödememesi, sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçüğe ilişkin, "Madencinin ölümü kader değildir. Denetimsizliğin, ihmalin ve tedbirsizliğin bedelini işçilerimizin canı ödememelidir. Sorumlular ortaya çıkarılmalı, ihmali olanlardan hesap sorulmalı ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alınmalıdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren maden işletmesinde meydana gelen göçüğe ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soma'da yine maden göçtü. Yine 5 madencimizi kaybettik. Yine ocaktan çıkması beklenen emekçilerimizin cansız bedenleri çıktı. 2014'te Soma'da 301 madencimizi kaybettik. Aradan 12 yıl geçti ve acı yine aynı. Artık 'kaza' deyip geçemeyiz. Madencinin ölümü kader değildir. Denetimsizliğin, ihmalin ve tedbirsizliğin bedelini işçilerimizin canı ödememelidir. Sorumlular ortaya çıkarılmalı, ihmali olanlardan hesap sorulmalı ve bir daha aynı acıların yaşanmaması için gereken tüm tedbirler alınmalıdır. Hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
Erhan UstaPolitikaGüncelMadenSomaSon Dakika

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