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İYTE öğrencisi evinde ölü bulundu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, Urla ilçesindeki evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından haber alınamayan Bebeci'nin cesedi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle tespit edildi. İnceleme sonucunda Bebeci'nin kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

İYTE öğrencisi evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 20:11,
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Urla ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, üniversite öğrencisi Bebeci'nin hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeci'nin cesedi incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeci'nin kalp krizinden öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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