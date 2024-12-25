İZBAN Genel Müdürü Mehmet Seçkin Mutlu Emekli Oldu

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) 8 yıldır görev yapan genel müdür Mehmet Seçkin Mutlu, emekliye ayrıldı.
Mutlu, 30 Ağustos 2010'da ilk yolcusunu taşıyan İZBAN'da en uzun süre görev yapan genel müdür oldu.
Mutlu döneminde Selçuk'a kadar ulaşan 136 kilometre uzunluğundaki İZBAN, bugüne kadar 1 milyarın üzerinde yolcu taşıdı.
Mutlu, daha önce havacılık sektöründe üst düzey yönetici olarak farklı görevler almıştı.
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