İzbeton Soruşturmasında 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla; zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından işlem yapıldı.

Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilisi, kooperatif yönetim kurulu üyesi ve denetim kurulu üyesi oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında 9 Nisan 2026'da gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.