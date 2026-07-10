İzbeton "İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" Davası... Yeni Bilirkişi Raporu Hazırlanacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'ye yönelik 56 sanıklı "iş makinesi ve araç kiralanması" davasının 3. duruşmasında, mahkeme heyeti yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işlerinde, zincirleme şekilde "edimin ifasına fesat karıştırıldığı" iddiasıyla aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın bulunduğu 56 sanığın yargılamasına devam edildi.

Sanıkların üç yıldan 12 yıl üç aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu'nda görüldü.

Duruşmaya, S.S. Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturmalarından "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarından tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

KAMU ZARARI TESPİT EDİLMEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay hazırlanan bilirkişi raporunda, İZBETON A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihalelerde kamu zararına yol açan bir tespit bulunmadığı belirtilirken, ihale süreçlerinde de kamu ihale mevzuatına aykırı herhangi bir hususa rastlanmadığı ifade edilmişti.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

İZBETON AŞ'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalelerinde düzenlenen hakediş belgelerinde "evrakta sahtecilik" yapılıp usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mahkemenin suç duyurusunda bulunması üzerine 56 sanık arasında bulunan 13 sanık hakkında ayrıca "özel belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlandı. Duruşmada, haklarında 5 yıl 6 aydan 18'er yıla kadar hapis istemiyle kabul edilen iddianame, devam eden dava dosyasıyla birleştirildi.

KAYA: "BİLİRKİŞİ RAPORU SÖYLEDİKLERİMİ ONAYLIYOR"

Duruşmada savunma yapan Heval Savaş Kaya, bilirkişi raporunun suç unsurlarını ortadan kaldırır nitelikte olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Yargılamanın soruşturma ve kovuşturma aşamasında iç denetim raporlarına istinaden başladığını, bu raporların yönetim değiştikten sonra aylarca denetim yapıldıktan sonra herhangi bir suç unsuru belirlenememesi sonrasında maksatlı hazırlandığını söylemiştim. Delil ve suç uydurma maksadı olduğunu dile getirmiştim. Bu raporların FETÖ'cü zihniyetle suç uydurularak düzenlendiğini söylemiştim. Elimizdeki bilirkişi raporu bu söylediklerimi onaylar şekildedir. Yargılamanın oluşmasına sebebiyet veren, kötü niyet ve iftirayla oluşturulan bu iç denetim raporları resmi belge oldukları için resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiştir. İç denetim raporlarının yok sayılmasını talep ediyorum."

"DAVA AÇMA HAKKIMI SAKLI TUTUYORUM"

Bilirkişi raporu edimin ifasına fesat karıştırma suçunun benim tarafından işlenmeyeceğini söylüyor. Rapor; ihaleye konu eylem içerisinde, sözleşme içersinde de alt taşeron çalıştırılmadığı, bu nedenle idareden izin alınması gerekmediği, söz konusu eylemin araç kiralama olduğunu ve bunun için idareden onay alınmaması gerektiğini söylemiştir. CMK'da tutuklama şartları açıktır. Bunlardan biri ciddi suç şüphesidir. Nihayetinde bilirkişi raporuyla suç oluştuğuna dair şüphe ihtimali dahi kalmamıştır. İtibarımızla oynanmış, özgürlüğümüz elimizden alınmıştır. En azından adli kontrolün sona erdirilmesiyle bu hataların düzeltilmesini talep ediyorum. Bu kadar insanın mağduriyetine sebep olan resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen, suç uyduran, iftira atan iç denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkımı saklı tutuyorum. Bu aşamada adli kontrolümün kaldırılmasını talep ediyorum.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada, sanık ve müdafiilerin savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında; eksik belgelerin tedarik edilmesi, adli kontrol tedbirlerinin devamı ve yeniden bilirkişi raporu hazırlanması yönünde görüş bildirdi.

Savcının mütalaasını açıklamasının ardından mütalaaya ilişkin savunma yapan sanık avukatları, yeni bilirkişi raporu hazırlanması yönünde görüş bildirilmesine karşı çıkarak, mevcut bilirkişi raporu doğrultusunda esasa ilişkin mütalaa verilmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Savunmaların ardından mahkeme heyeti ara karar için ara verdi. Mahkeme, birleşen iddianameler yönünden yeni bilirkişi raporunun alınmasına ve adli kontrollerin devamına hükmetti. Duruşma, 19 Ekim tarihine ertelendi.