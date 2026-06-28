İZBETON Soruşturmada Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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İZBETON Soruşturmada Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi

İZBETON Soruşturmada Gözaltı Sayısı 7\'ye Yükseldi
28.06.2026 13:46
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İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı, hepsi adli kontrolle serbest.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturma kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye çıktı. İşlemleri tamamlanan tüm şüpheliler, sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2023 yılına ait iki ayrı ihale sonucunda, resmi belgede sahtecilik, edimin ifasına fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı sonrası İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik 25 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, şirketin eski yöneticileri H.Ş., M.A.B., G.B., elektrik mühendisi S.Ö. inşaat mühendisi S.Ç. ile ambar sorumlusu S.A. gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında gözaltı kararı verilen inşaat mühendisi M.İ. de daha sonra yakalandı. Böylelikle soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ve başka suçtan tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya için de adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZBETON Soruşturmada Gözaltı Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika

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