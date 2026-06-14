İzcilik Lideri Nuri Karslı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzcilik Lideri Nuri Karslı Hayatını Kaybetti

İzcilik Lideri Nuri Karslı Hayatını Kaybetti
14.06.2026 18:57
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Erzurum'da doğa yürüyüşü sırasında kalp krizi geçiren Nuri Karslı, son yolculuğuna uğurlandı.

ERZURUM'da öğrencilerle birlikte doğa yürüyüşüne çıktığı ormanda kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi emekli öğretmen Nuri Karslı (66), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün Palandöken ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 12.30 sıralarında yapılan ihbarda, Abdurrahman Gazi Türbesi'nin üst kısmındaki ormanda meydanda bir kişinin yüksekten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanın üst kesiminde hareketsiz halde bulunan erkeğin yapılan kontrolde nabzının attığı belirlendi. İlk değerlendirmede kalp krizi geçirdiği anlaşılan Nuri Karslı'ya kalp masajı yapıldı ve oksijen desteği sağlandı. Araç yolunun bulunmadığı sarp arazide sağlık ekipleri, polis, jandarma ve doğa yürüyüşüne katılan öğrenciler Karslı için seferber oldu. Patika yolda sedyeyle taşınan Nuri Karslı'ya yaklaşık 30 dakika boyunca kesintisiz kalp masajı yapıldı. Güçlükle araç yoluna ulaştırılan Karslı, burada bekleyen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ancak Nuri Karslı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi emekli öğretmen Nuri Karslı için bugün cenaze töreni düzenlendi. İkin vakti düzenlenen törene Karslı'nın ailesi, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye İzcilik Federasyonu Hasan Dinçer, Farklı illerden gelen izci liderleri ve vatandaşlar katıldı.

Karslı'nın cenazesi Narmanlı Camisi avlusuna getirildiği sırada eşi Çiğdem Karslı, kadın izcilerin desteğiyle güçlükle ayakta burabildi. Eşinin tabutuna sarılan Çiğdem Kars'lı, "Nuri Karslı, hakkını helal et bana, ben de sana hakkımı helal ediyorum. Cennette bana yer ayır, Peygamberimize komşu ol inşallah." diyerek gözyaşı döktü.

TÜRK İZCİLİĞİ ÖNEMLİ BİR LİDERİNİ KAYBETTİ

Türkiye İzcilik Federasyonu Hasan Dinçer, Türkiye İzciliği için çok önemli bir şahsı kaybetmenin hüznü içinde bulunduklarını belirterek, "Erzurum izci liderlerimizden Nuri Karslı gerçek bir izci lideri, gerçek bir öğretmendi. Hayatında hiç kimseyi incitmemiş bir insandı. Üniversitedeki öğrencilere izciliği öğretmeye çalışırken, yürüyüş esnasında kalp krizi geçirerek vefat etmiş kendisi. Yapacak bir şey yok bu yürüyüşte de olsa, evde de olsa insanın başına gelebilecek bir şeydir. İnşallah hepimiz onun gibi gençlere ve çocuklara hizmet etme yolunda hayatımızı veririz. Bizden sonra gelen nesiller de bu davamızı, bu derdimizi devam ettirirler." dedi.

Abdurrahman Gazi Mezarlığında toprağa verilen Nuri Karslı'nın meslek lisesinde branş öğretmeniyken kısa süre önce emekliye ayrıldığı, tek çocuğu olan oğlunu ise 1999 Marmara depreminde kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzcilik Lideri Nuri Karslı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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