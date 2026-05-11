İZDOĞA'ya Dolandırıcılık Soruşturması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İZDOĞA'ya Dolandırıcılık Soruşturması

İZDOĞA\'ya Dolandırıcılık Soruşturması
11.05.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZDOĞA'da nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA A.Ş.'ye yönelik 'Nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; aralarında Tunç Soyer'in danışmanlarından eski İZDOĞA yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu ve tutuklu olan Heval Savaş Kaya'nın da olduğu 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDOĞA'da geçmiş döneme ait bazı işlemlerde hata ve usulsüzlüğe dair tespitlerin Sayıştay raporundan yer almasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Tunç Soyer'in danışmanlarından eski İZDOĞA yönetim kurulu başkanı Güven Eken ile eski genel müdür Özkan Baturu ve İZBETON davasından tutuklu durumda bulunan Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 5 şüpheli için 'Nitelikli dolandırıcılık ve 'Görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık' gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, sabah düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında; İzmir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca; İzmir ili Güzelbahçe, Seferihisar, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde; aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON eski Genel Müdürü, İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı, eski İZDOĞA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, eski İZDOĞA A.Ş. Genel Müdürü ile Kırveli Makine Mühendislik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve temsilcisinin de bulunduğu, 1'i halihazırda tutuklu toplam 5 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZDOĞA'ya Dolandırıcılık Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: İZDOĞA'ya Dolandırıcılık Soruşturması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.