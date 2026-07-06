İzfaş, Multimodal 2026'da Türk Lojistik Sektörünü Dünya ile Buluşturdu - Son Dakika
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İzfaş, Multimodal 2026'da Türk Lojistik Sektörünü Dünya ile Buluşturdu

06.07.2026 11:12  Güncelleme: 11:46
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İZFAŞ, İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen Multimodal 2026 Fuarı’nda ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştirerek Türk lojistik sektörünü uluslararası pazarla buluşturdu. Fuarda 8 firma Türkiye’yi temsil etti, üst düzey ziyaretler yapıldı ve yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.

(İZMİR) - İZFAŞ, İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Multimodal 2026 Fuarı'nda ilk kez gerçekleştirdiği Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile Türk lojistik sektörünü uluslararası pazarla buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Logistech - Uluslararası Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı ile sektörde güçlü bir uluslararası ağ oluşturan İZFAŞ, Türk lojistik sektörünün küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarını yurt dışında da sürdürüyor.

Çin'deki dünyanın en önemli lojistik fuarlarından WIFFA Expo'da iki yıl üst üste Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu gerçekleştiren İZFAŞ, geçen hafta Birmingham'da düzenlenen Multimodal 2026 Fuarı'nda da Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu üstlendi. Avrupa'nın önde gelen ulaştırma, lojistik ve tedarik zinciri fuarları arasında yer alan Multimodal'daki Türkiye milli katılım alanı, üç gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Türkiye'den fuara katılan firmalar, çok sayıda ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek farklı pazarlardan sektör temsilcileriyle bir araya gelip iş birliklerinin temellerini attı. Organizasyon, Türk lojistik sektörünün uluslararası pazarlardaki görünürlüğünü artırırken, firmaların ihracat potansiyellerini geliştirecek yeni ticari fırsatların oluşmasına da katkı sundu.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Milli Katılım Alanı; Türkiye Cumhuriyeti Manchester Başkonsolosu Füsun Aramaz, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Karakaş, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Gözde İnaneri Bakıcı, Türk Hava Yolları yetkilileri ile İngiltere'de faaliyet gösteren Türk derneklerinin temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, katılımcı firmalarla bir araya gelinerek Türk lojistik sektörünün uluslararası pazarlardaki rekabet gücü, ihracat potansiyeli ve yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi.

LOGISTECH'İN ULUSLARARSI AĞI GÜÇLENİYOR

İZFAŞ heyeti, fuar kapsamında Multimodal Fuar Direktörü Robert Jervis ve Ticari Direktörü Manjit Sandhu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Logistech Fuarı'nın uluslararası konumunu güçlendirecek iş birliği fırsatları ele alınırken, karşılıklı deneyim paylaşımında bulunuldu ve gelecek dönemde hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

SEKİZ FİRMA, TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Multimodal 2026 Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nda Türkiye'yi Blue Partners Lojistik, Element Lojistik, Erhanlar Uluslararası Nakliyat, Kınay Taşımacılık ve Lojistik, Miran Lojistik Uluslararası Nakliyat, Origin FGL Lojistik, Vera Lojistik ve Yeditepe Taşımacılık temsil etti. Firmalar, fuar boyunca uluslararası ziyaretçiler ve potansiyel iş ortaklarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirirken, kurdukları yeni iş ilişkileriyle uluslararası iş birliklerinin temellerini attı ve Türk lojistik sektörünün küresel pazardaki gücünü başarıyla tanıttı.

Kaynak: ANKA

Birmingham, İngiltere, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Güncel, İzfaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzfaş, Multimodal 2026'da Türk Lojistik Sektörünü Dünya ile Buluşturdu - Son Dakika

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