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İZHEB'in ilk genel kurulunda Cenk Yılmaz başkan seçildi - Son Dakika
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İZHEB'in ilk genel kurulunda Cenk Yılmaz başkan seçildi

İzmir Hepimizin Derneği'nin (İZHED) ilk genel kurulunda Cenk Yılmaz başkanlığa seçildi. Dernek, İzmir'in sorunlarına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyor.

İZHEB\'in ilk genel kurulunda Cenk Yılmaz başkan seçildi
25.12.2023 - 13:41,
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İzmir Hepimizin Derneğinin (İZHED) ilk genel kurulunda başkanlığa Cenk Yılmaz getirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iş insanı Taner Muhammed Şengül'ün divan başkanlığını üstlendiği toplantıya bazı siyasi parti ile STK ve sendika temsilcileri katıldı.

Derneğin kurucu Başkanı Cenk Yılmaz, konuşmasında, İzmir'in en büyük iyilik hareketini başlattıklarını belirterek, "Nerede bir İZHED hareketi görürseniz gururlanın çünkü bu hepimizin başarısıdır." ifadelerini kullandı.

Güçlü bir mütevelli heyeti kurmaya başladıklarını kaydeden Yılmaz, bir STK olarak kentin sorunlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İZHEB'in ilk genel kurulunda Cenk Yılmaz başkan seçildi - Son Dakika
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