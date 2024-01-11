 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı

İzmir Hepimizin Derneği (İZHED) ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı. İZHED Başkanı Cenk Yılmaz, çocukların sevinci ve ailelerin mutluluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti. 'Mutlu Çocuk Mutlu Dünya' projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiklerini ve projeyi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı
11.01.2024 - 14:39,
Abone Ol

İzmir Hepimizin Derneği (İZHED) ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İZHED Başkanı Cenk Yılmaz, çocukların sevinci ve ailelerin mutluluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Mutlu Çocuk Mutlu Dünya" projesi kapsamında hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada çok güzel görüntüler oluştu. Dışarda hava soğuk ama içerdeki samimiyet içimizi ısıttı. Çocuk gülerse dünya güler dedik ve 'mutlu çocuk mutlu dünya' projemizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Behçet Uz, İyilik, İzmir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı - Son Dakika


15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18
Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi

Son Dakika
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
13:44 Erotik pozları hatırlatılan Turabi, çocukluğunu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
13:19 Afganistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı komşu ülkelerde de hissedildi
13:15 Hatay'da yeniden aday gösterilmesi tepki çekmişti! CHP'den Lütfü Savaş açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 15:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: İZHED ve İyilik Hareketi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement