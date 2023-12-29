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İzmir'de 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzensiz göçmen ise yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir\'de 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzensiz göçmen yakalandı
29.12.2023 - 03:49,
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İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzen düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ve Dikili açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce, Yunanistan unsurların Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

123 düzensiz göçmen yakalandı

Yine Karaburun ve Dikili ile Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve gemisi yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen lastik botlar durdurularak 123 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de 90 düzensiz göçmen kurtarıldı, 123 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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