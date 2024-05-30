İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, adliyedeki dinlenme odasında 13 tabanca ve 7 uzun namlulu silah sergilediği iddia edilen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır" dedi.