İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı - Son Dakika
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İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı

İzmir Adliyesi\'nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye yemekhanesinde yaşanan rahatsızlıklarla ilgili gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, yapılan tetkiklerde herhangi bir gıda zehirlenmesi tespit edilmediği bildirildi.

01.05.2025 00:54
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye yemekhanesinde yaşanan rahatsızlıklarla ilgili gıda zehirlenmesi iddialarını yalanladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, " İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi şüphesi" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, salı günü adliye yemekhanesinde 780 kişinin yemek yediği belirtilerek, bir gün sonra 58 kişinin rahatsızlığı nedeniyle adliye tabipliğine başvurduğu ifade edildi.

"GIDA ZEHİRLENMESİNE İLİŞKİN BULGU TESPİT EDİLMEDİ"

Bunlardan 35'inin adliye yemekhanesinde yemek yediği, 23'ünün ise adliye yemekhanesinde yemek yemediği belirtilen açıklamada, adliye tabipliğinden hastaneye sevk edilen 7 personelin tetkik ve tahlillerinde gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği kaydedildi.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM TESPİT EDİLMEMİŞTİR"

Doğrudan sağlık kuruluşlarına başvuran 11 personelde de gıda zehirlenmesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Adliyemiz yemekhanesinin depoları, mutfağı ve servis salonları başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerince düzenli olarak değerlendirilmekte, günlük olarak alınan numuneler ile ilgili tüm analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde ve numune analiz çalışmalarında da şu ana kadar da herhangi bir olumsuz durum hiçbir surette tespit edilmemiştir. Bu kapsamda salı günü de mutfağımız ve çay ocaklarımız başta olmak üzere su, yiyecek ve içecek sunulan tüm birimlerinde gerekli değerlendirme ve numune çalışmaları ivedilikle ve titizlikle yapılmış olup gıda zehirlenmesine dair tespit söz konusu değildir."

"ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN ALINAN TEDBİRLER UYGULANMAKTADIR"

Açıklamada, sağlık kuruluşlarına başvuran personelden alınan örneklerde de norovirüs saptandığı belirtildi.

Bu virüsün, kişilerin birbiriyle veya mikrop bulaşık yüzeylere teması ile bulaşmasının söz konusu olduğu aktarılan açıklamada, "İzmir Adliyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tüm adliye çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığını korumaya yönelik tedbiri etkili bir şekilde alıp titizlikle uygulamaktayız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi'nde gıda zehirlenmesi iddiası yalanlandı - Son Dakika

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