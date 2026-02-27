İzmir Adliyesinde Bomba Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Adliyesinde Bomba Tatbikatı

İzmir Adliyesinde Bomba Tatbikatı
27.02.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta bomba ihbarı senaryosu uygulandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde, "Sivil Savunma Günü" dolayısıyla bomba ihbar ve kontrollü imha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, 1 ay boyunca hizmet binasını inceleyen şüpheliler eylem hazırlığını tamamladı.

Binanın 8. katına şüpheli tarafından ağzı açık şekilde siyah paket konuldu. Ana giriş kapısına bırakılan çantada da bir bomba olduğu tespit edildi.

Adliyede bulunan polisler tarafından personelin güvenli şekilde dışarı çıkarılmasının ardından acil durum yöneticisi tarafından ekip liderleri ve blok sorumlularına bilgilendirme yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarın ardından bina genelinde tahliye anonsu verildi, sirenler çalmaya başladı.

Binanın girişindeki şüpheli paket gerekli çalışmaların ardından kontrollü şekilde patlatıldı.

Bina içindeki şüpheli pakette kimyasal madde bulunduğu değerlendirilerek durum acil durum yöneticisine bildirildi. Bunun üzerine AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ölçümlerin negatif çıkmasının ardından katta mahsur kalan personel tahliye edilmeye başlandı. Odalarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Adliyenin bahçesine UMKE ekiplerince sahra hastanesi kuruldu.

Olayda yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kameralarından şüpheli paketi bıraktığı varsayılan kişinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, bu yılki tatbikatın konusunun şüpheli paket olduğunu söyledi.

Arapoğlu, 2025 yılında 465 personele tahliye, korunma ve etkisiz hale getirme gibi konularda eğitim verdiklerini belirtti.

Tatbikatı AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı İdris Kizir, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Gürsoy da takip etti.

Kaynak: AA

Sivil Savunma Günü, Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesinde Bomba Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı Hafif ticari araçla çarpışan otomobil, nehre uçtu: Anne ile kızı yaralı
1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar inceleme başlatıldı 1 kişiyi darbedip görüntülerini paylaştılar; inceleme başlatıldı
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı Çiftlik evinde dehşet: İşçisine elektrikli testere ile saldırdı
Brezilya’da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi Brezilya'da şiddetli yağmurlar felakete yol açtı: Yüzlerce tabut sokaklarda sürüklendi
“Kız kardeşimle gördüm“ dedi, sokak ortasında infaz etti "Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti

12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 13:04:30. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Adliyesinde Bomba Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.