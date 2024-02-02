Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Arama ve Kurtarma Daire Başkanı olarak atanan İzmir AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı için veda töreni düzenlendi.
İl Müdürlüğü binasında düzenlenen törende konuşan Muhcı, yıllardır dünyanın ve Türkiye'nin birçok afet bölgesinde görev yaptığını, 4 yıldır İzmir'de meslek hayatının en mutlu günlerini yaşadığını söyledi.
Görev süresi boyunca İzmirlilerin her zaman kendisine destek verdiğini belirten Muhcı, "Ben en büyük teşekkürü mesai saati gözetmeksizin her zaman vatandaşlarımızın yardımına koşan kahraman AFAD çalışanlarına yapmak istiyorum. Onlar gerek İzmir depremi gerekse 11 kentimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatandaşlarımızın yardıma koştu. Birçok vatandaşımızın enkazlardan sağ kurtarılmasını sağladı. Onların başarıları beni her zaman mutlu etmiştir." dedi.
Muhcı, tören sonunda AFAD personeliyle vedalaşarak helallik istedi.
Tören, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.
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