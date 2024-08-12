İzmir Aliağa\'da Orman Yangını Çıktı

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İZMİR'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aliağa İlçesi Nemport Limanı civarında, bugün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,