İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

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İzmir Aliağa\'daki fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasındaki patlama ve yangın için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı. AFAD, itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürerken Çiftçi, ölenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir'de demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangın ile ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama ve akabinde gerçekleşen yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. İhbarın alınmasıyla bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, Jandarma ve sağlık ekiplerimizin çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yaşanan elim olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişimiz görevlendirilmiştir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'daki fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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