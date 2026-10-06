İzmir Aliağa\'daki tesiste yaklaşık 600 bin TL\'lik 10,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olduğu belirtilen toplam 10,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak atık yağ, toplama yağ ve karışımlı akaryakıt ürünlerinin üretim ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda 1 Ekim'de Aliağa ilçesindeki katı atık tesisine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 10,1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.