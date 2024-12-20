İzmir Atatürk Stadyumu\'ndaki Karate Salonunda Yangın Çıktı

İZMİR Atatürk Stadyumu'nun altındaki karate salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, salonda hasar oluştu.
İzmir Atatürk Stadyumu'nun altındaki karate salonunda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Stadyum çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, 30 dakikalık bir müdahaleyle söndürüldü. Salonda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber - Kamera: Tolga TAHÇI/ İZMİR,
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