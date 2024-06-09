İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika
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İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı

İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı. İlk oturumu tamamlayan adaylar, sınav salonlarına gelerek kimlik ve belge kontrolünden geçtikten sonra sınava girdi. Sınav heyecanı yaşayan adaylar, umutlu ve başarılı bir sınav geçirmeyi bekliyor.

09.06.2024 11:47
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İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15'te başladı.

İzmir'de YKS kapsamında dün ilk oturumu tamamlayan adaylar, Alan Yeterlilik Testleri oturumu için sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salonlara alındı.

İzmir Atatürk Lisesi'nde, sınav giriş belgesini geldiği otomobilde unutan bir aday, belgesi kendisine geç ulaştırılınca sınava giremedi.

Adaylardan 55 yaşındaki Hazan Çapkın, ilk kez üniversite sınavı heyecanı yaşadığını belirterek, "Gençliğimi hatırlattı, yeni bir heyecanla sınava giriyorum. Bugün düne göre daha zorlu bir sınav olacağını düşünüyorum. Hayatımı değişik bir yola döndürmek istiyorum." dedi.

İlk defa sınav heyecanı yaşayan Betül Kaplan da (18) "İnşallah güzel olacak. Sınavın kolay olmasını bekliyorum, zorlanacağımı düşünmüyorum. Umarım herkes istediği üniversitenin kapısından girer." diye konuştu.

54 yaşındaki Çetin İnan da 35 yıl önce üniversite sınavına girdiğini anlatarak, "Tekrar ne kadar zor ya da kolay olduğunu görmek istiyorum. Sosyal bir bölüm kazanırsam okurum. Gençlerin heyecanı bize göre daha fazla. Allah onlara kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

YKS ikinci oturumuna Denizli'de 23 bin 251, Aydın'da 10 bin 516 ve Uşak'ta 8 bin 634 adayın katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak'ta YKS'nin ikinci oturumu başladı - Son Dakika
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