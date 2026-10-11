İzmir-Aydın Otoyolu'nda köprü onarımı nedeniyle İzmir yönünde sağ şerit kapatıldı - Son Dakika
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İzmir-Aydın Otoyolu'nda köprü onarımı nedeniyle İzmir yönünde sağ şerit kapatıldı

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Karayolları bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde genleşme derzleri yenileniyor, derz betonları onarılıyor. Çalışmalar nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 5. kilometresindeki Aydın Güney Kavşak Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve derz betonlarının onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometreleri yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikametinde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. ve Kayseri-Niğde yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 25-26. ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 68-69. kilometrelerindeki Handere-2 Köprüsü'nün sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 1-72. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde baş üstü levha montaj çalışması yapılıyor. Çalışmalar süresince ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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