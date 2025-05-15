İzmir, Aydın ve Uşak\'ta "aile yürüyüşü" düzenlendi

İzmir, Aydın ve Uşak'ta, Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda başladı.

"Aile en büyük hazinemiz, servetimiz, şükür sebebimiz" pankartı açan katılımcılar bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, ailenin en vazgeçilmez kavram olduğunu belirterek, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş de Aile Haftası boyunca birçok etkinlikle aile kavramının destekleneceğini söyledi.

Programda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca konser verildi.

Aydın

Aydın'da Valilik önünde başlayan yürüyüş, Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi.

Engellilerin de olduğu yürüyüşte, "Biz, büyük bir aileyiz" yazılı pankart taşındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, ailenin önemine dikkati çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Bilgehan Bayar da katıldı.

Uşak

Uşak'ta eski belediye hizmet binası önünde toplanan katılımcılar, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Bando Takımı eşliğinde İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüşte, "Ailemiz istikbalimizdir" ve "Haydi Uşak koruyucu aile olalım" pankartı açıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, gazetecilere, yürüyüşün Aile Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

Engellilerin yaşam kalitesinin ve toplumda fark edilebilirliğinin, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını vurgulayan Aktaş, engellilere yönelik verilen destekleri anlattı.

Aktaş, 2025'in "Aile Yılı" olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Aile Yılı çerçevesinde başlatılan gençlerin evlenmesinin desteklenmesine yönelik proje kapsamında 144 çiftimiz başvuru yaptı. Bunlardan 109'unun eğitimleri tamamlandı. Eğitimleri tamamlanan çiftlerimizden 6'sı nikahlarını kıyarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı."

Yürüyüşe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan da katıldı.