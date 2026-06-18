(İZMİR) - İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında görülen davalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in avukatları arasında yer alan İzmir Barosu Başkanı önceki dönem başkanı Özkan Yücel yaşamını yitirdi.
İzmir Barosu eski Başkanı Özkan Yücel vefat etti. Yücel'in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yücel, İZBETON A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında görülen davalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in avukatlığını yapıyordu.
Son Dakika › Güncel › İzmir Barosu Eski Başkanı Özkan Yücel Vefat Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?