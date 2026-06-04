İzmir Barosu'ndan 'Adalet Zinciri' Eylemi

(İZMİR) - İzmir Barosu, İzmir Adliyesi önünde "Adalet Zinciri" oluşturdu. Eylem öncesinde konuşan İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, "Bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde, hukukun üstünlüğünden bahsedemezsiniz. Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde de insan haklarından, hukuktan, adaletten, yurttaşın adalete erişiminden bahsedemezsiniz" dedi.

İzmir Barosu, "hukukun üstünlüğünü, demokratik toplum düzenini, yurttaşların seçme ve seçilme hakkını ve halk iradesinin meşruiyetini savunmak" amacıyla İzmir Adliyesi önünde "El Ele Adalet Zinciri" protestosu düzenledi. İlk kez 2014 yılında yapılan ve bu yıl yeniden kurulan adalet zincirinde çok sayıda avukat adliye önünde el ele vererek zincir oluşturdu.

Eylem öncesinde adliye önünde toplanan avukatlar adına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yargının siyasallaşmasını eleştirdi.

"BASKI REJİMİ ALTINDAYIZ"

Yıllar önce "yargı bağımsızlığı" konusunda yaptıkları uyarıları hatırlan Yılmaz, "İzmir Barosu 2014 18 Mart'ta bir adalet zinciri gerçekleştirdi. O gün orada anlatmaya çalıştığımız da bugükü sözlerimizden farklı değildi. Ama bugün daha ciddi bir hukuksuzluk, adaletsizlik ve bir baskı rejiminin altındayız. O zaman da yargının araçsallaştırılmaya çalışıldığını ifade etmiştik. O gün neler söylemişsek ne yazık ki geldiğimiz süreç, bizi farklı bir yapının bugün karşısında durmamız gerektiğini gösterdi" dedi.

"KARARIN OLUMSUZ ETKİLERİNİ GÖRECEĞİZ"

Anayasa Mahkemesi'nin süresiz nafaka düzenlemesinin iptali kararını da eleştiren Yılmaz, "Bu yılı aile yılı ilan ettiler. Ama Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka kararını iptal etti. Kadını yalnızlaştıran, yoksullaştıran, sosyal statüsünü biraz daha aşağıya çeken, kadına 'evinin dışına çıkma, çalışma sosyal yaşamını ve ekonomik özgürlüğünü kazanma' diyen bir anlayış 2025 yılını aile yılı ilan etti. Kadını yoksullaştıran bu kararın yakın zamanda olumsuz etkilerini göreceğiz. Aile yılındayız kadına şiddet, kadın cinayetleri, çocuk istismarları devam ediyor" diye konuştu.

"ARAÇSALLAŞAN BİR YARGIDAN BAHSEDİYORUZ"

Yargının siyasallaşması üzerinden de tepki gösteren Yılmaz, şunları söyledi:

"Adaletsizlik ve hukuksuzluk her alanda devam ediyor. Seçilmişlere karşı adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ediyor. Araçsallaşan ve siyasallaşan bir yargıdan bahsediyoruz. Bağımsız ve tarafsız bir yargının olmadığı yerde, hukukun üstünlüğünden bahsedemezsiniz. Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde de insan haklarından, hukuktan, adaletten, yurttaşın adalete erişiminden bahsedemezsiniz. O yüzden yargı araçsallaşmamalı, siyasallaşmamalı. Soma'da 301 insan maden cinayetlerinde katledildiğinde o gün yurttaşın yanında olanlar bugün cezaevlerinde, Akbelen'de toprağını savunmak için direnenler 42 gün cezaevinde kaldı ve yargılamaları devam ediyor. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir hakkı savunuyorsanız, muhalifseniz, başka bir fikriniz varsa, adalet, hukuk, özgürlük, barış istiyorsanız sizin karşınıza düşman ceza hukukunu getirirler. Bu ülkenin aydınlarına, siyasilerine, sanatçılarına, avukatlarına, farklı düşünen herkese karşı bir baskı rejimi içerisinde baskı şiddeti uygulanmaya çalışılıyor."

"BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

El Ele Adalet Zinciri sembolik bir şey değil. 2014 ve öncesinde ve sonrasında yine yan yana olacağımıza, bu mücadeleyi asla bırakmayacağımıza, mücadeleye her zaman birlikte destek vereceğimize ilişkin bir dik duruştur, protestodur. Bizler, sözümüzü söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Bizler; hukukun ve adaletin savunucularıyız, hukukun üstünlüğünden, adaletten yanayız. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu ülkede herkesin hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir ülke istiyoruz. O yüzden ötekileştiriliyoruz ve düşman ceza hukukuyla karşı karşıya bırakılıyoruz. Her türlü siyasi düşünceden ari olarak 'gelin el ele hukuk ve adalet mücadelemizi yükseltelim' diyoruz. Bu günler özgür ve aydınlık günlere yürüyelim. Çünkü karanlığın en koyu olduğu an, aydınlığa en yakın zamandır. O günler bu günlerdir."

Açıklamanın ardından avukatlar, ellerinde "Susmuyoruz", "Avukat yaşarsa adalet yaşar" yazılı dövizler ve "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla adliyenin C Kapısı önünden A girişine doğru insan zinciri oluşturdular.