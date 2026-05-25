İzmir Barosu'ndan CHP'ye Destek Ziyareti... Baro Başkanı Yılmaz: "Bu Bir Rejim Sorunudur" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Barosu'ndan CHP'ye Destek Ziyareti... Baro Başkanı Yılmaz: "Bu Bir Rejim Sorunudur"

25.05.2026 14:42  Güncelleme: 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahale sonrası İzmir Barosu, CHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Baro Başkanı Sefa Yılmaz, yaşananların bir rejim sorunu olduğunu belirterek, hukukun üstünlüğü ve demokrasi için sokaklarda olunması gerektiğini söyledi.

(İZMİR) - CHP Genel Merkezi'ne yapılan müdahalenin ardından İzmir Barosu, CHP İzmir İl Başkanlığına destek ziyareti gerçekleştirdi. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz, "Artık bütün siyasi görüşlerimizi, bütün siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakma zamanı gelmiştir. Bu bir rejim sorunudur. Bizler o yüzden sokaklarda olmalıyız" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali ve ihtiyati tedbir kararı ile CHP Genel Merkezi'ne polisin dün yaptığı müdahaleye ilişkin tepkiler sürüyor.

İzmir Barosu, bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında CHP İzmir İl Başkanlığı'na destek ziyareti gerçekleştirdi.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "mutlak butlan" kararının hukuksuz olduğunu ifade ederek, "Aslında bu hukuksuzluk bugün başlamadı, uzun zamandır devam ediyor. Hak ihlalleri, hukukun ne yazık ki hiçbir kuralının tanınmaması... Sonuç itibariyle geldiğimiz noktada CHP ile ilgili verilen mutlak butlan kararı. Mutlak butlan kararı, mutlak yokluk kararıdır. Aslında bu karar, kendi içinde yok sayılması gereken, hukuken olmaması gereken bir karardır" dedi.

2017 REFERANDUMUNU İŞARET ETTİ

Yaşananların zemininin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hazırlandığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ülkemiz çok ciddi bir demokrasi sınavından geçiyor. Aslında bu sınavın temelleri 2010 ve 2017 anayasa değişiklikleriyle atıldı. Özellikle 2017 değişikliği, parlamenter sistemden tek adam sistemine geçtiğimiz yolun taşlarını ördü. Biz tek adam rejiminin ne anlama geldiğini 2017'den beri çok net yaşıyoruz. Söylediği her söz kanun olarak kabul edilen, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması için, AİHM kararlarının uygulanmaması için gerekli talimatları veren; yargıyı araçsallaştıran, siyasallaştıran bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu anlayış bugün CHP'ye kayyum atamışsa, yarın başka partilere, sendikalara, derneklere, barolara da ne yazık ki kayyum atayabilme gücünü kendinde gören bir anlayıştır."

"BUNUN HESABI SORULACAKTIR"

Bizim aslında daha belediyeler üzerinde bu kayyum atamaları yapılırken bu sokaklarda olmamız gerekiyordu. Ama bu da bir fırsattır. Ben bu demokrat, yurtsever, devrimci insanlara bir kez daha sesleniyorum: Bu olanlara kayıtsız kalmayın. Boyun bükmeyin. Bu emirlere, talimatlara uymayın. Özellikle o kamu görevlilerine, bu kararı veren hakimlere ya da bu kararla ilgili farklı düşünen hakimlere, savcılara ve yargı mensuplarına sesleniyorum: Hukukun üstünlüğünden, adaletten ayrılmayın. İnsan haklarından yana tavır alın. Demokrasiden yana tavır alın. Yoksa bu işlerin hesabı, bugün yerle yeksan ettiğiniz hukuk sistemi tarafından sizlerden mutlaka sorulacaktır.

"BU BİR REJİM SORUNU"

Demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülke istiyoruz biz. Özgür, demokrat bir ülke istiyoruz. Herkesin hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı, kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk istismarlarının olmadığı bir ülke istiyoruz. Sokaktaki hayvanlarla herkesin bir arada yaşadığı bir toplum istiyoruz. Biz hakça bir yaşamdan, adaletten yana bir yaşamdan yanayız. Geleceği olan bir yaşamdan yanayız. O yüzden birlikte olmamız gerekiyor. Artık bütün siyasi görüşlerimizi, bütün siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakma zamanı gelmiştir. Bu bir rejim sorunudur. Bu, cumhuriyetin geleceğiyle ilgili bir sorundur. Bu, bizim çocuklarımızın geleceğiyle ilgili bir sorundur. O yüzden yaşam ne kadar kutsalsa, bu ülkenin demokrat insanları da bu yaşamı adil, güvenli ve adaletli kılmak zorundadır. Bizler o yüzden sokaklarda olmalıyız. O yüzden bugün burada olmalıyız. O yüzden yarın Ankara'da olmalıyız."

AYDIN: "DESTEK VERİLEN DEMOKRATİK SİSTEMDİR"

CHP İl Başkan Vekili ve CAO Adalet Politikaları Kurulu Üyesi Murat Aydın ise yaşananların toplumun sorunu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben de mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İzmir Barosu'nun bu desteğini çok anlamlı buluyorum. Aslında burada destek verilen şey CHP değil. Çünkü bu sorun sadece CHP'nin sorunu değil. Burada destek verilen şey anayasal demokratik sistemdir, rejimdir, herkesin hak ve özgürlükleridir, yaşamıdır. O yüzden bu sorunu sadece CHP'nin sorunu ve CHP'nin içerisinde bir yönetim sorunu gibi gören yaklaşım, bu sorunu hafife almak olur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Barosu'ndan CHP'ye Destek Ziyareti... Baro Başkanı Yılmaz: 'Bu Bir Rejim Sorunudur' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Ali Mahir Başarır’a sert kınama: Kabul edilemez Türkiye Basın Federasyonu'ndan Ali Mahir Başarır'a sert kınama: Kabul edilemez
Fenerbahçe’nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi
ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor ABD-İran müzakerelerinde son düzlük: Birkaç saat içinde kritik açıklama bekleniyor
Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter
CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti CHP İstanbul’dan sokak çağrısı: Özgür Çelik İstanbul’u 3 bölgede meydanlara davet etti
CHP’li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu’na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır
Andre Onana Trabzonspor’a veda etti Andre Onana Trabzonspor'a veda etti

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
14:24
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'ten gençlere dört koldan destek: Spor, teknoloji, kültür ve eğitim…
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
13:10
Özgür Özel’in TBMM’deki “unvanı“ değişti
Özgür Özel'in TBMM'deki "unvanı" değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 15:56:47. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir Barosu'ndan CHP'ye Destek Ziyareti... Baro Başkanı Yılmaz: "Bu Bir Rejim Sorunudur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.